Tentate rapine in due banche del centro | arrestato un 50enne dalla Polizia di Stato

Doppio tentativo di rapina nel cuore di Arezzo: ieri mattina, un uomo di 50 anni ha minacciato i dipendenti di due banche con un coltello, tentando di portare via il denaro. La Polizia di Stato, intervenuta prontamente, ha arrestato il responsabile, impedendo ulteriori conseguenze. Un episodio che ha scosso la tranquillità cittadina, evidenziando l’importanza di un’efficace azione di prevenzione e repressione.

Doppio tentativo di rapina nella mattinata di ieri in due banche del centro di Arezzo. Un uomo di 50 anni avrebbe minacciato i dipendenti con un coltello, tentando anche di colpirne uno durante una colluttazione. Grazie alle indagini della Squadra Mobile e alle immagini di videosorveglianza, la Polizia di Stato ha proceduto all'arresto in flagranza. La Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 50 anni, gravemente indiziato di tentate lesioni e tentata rapina aggravata. I fatti risalgono alla mattinata di ieri e si sono verificati in due distinti istituti di credito del centro cittadino, a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro.

