Karim Benzema si sta preparando a lasciare l’Al Ittihad. Dopo aver rifiutato l’offerta di rinnovo, il francese ha aperto un dialogo con l’Al Hilal, lasciando chiaramente intendere che potrebbe cambiare squadra. La situazione è in fase di mercato e ancora tutto può succedere.

Si apre uno scenario clamoroso attorno a Karim Benzema. L’avventura dell’ex Pallone d’Oro con l’ Al-Ittihad è arrivata a un punto di rottura dopo il no del giocatore all’offerta di rinnovo, giudicata non adeguata sotto il profilo economico e progettuale. La frattura ha rimesso Benzema sul mercato interno saudita e nelle ultime ore ha preso quota il dialogo con l’Al-Hilal, allenato da Simone Inzaghi. Contatti in corso: il centravanti spinge per un accordo pluriennale, mentre restano da definire ingaggio e durata del contratto. Il quadro è in evoluzione. Benzema, reduce dall’esperienza al Real Madrid e vincitore del Pallone d’Oro 2022, valuta il futuro immediato. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Benzema verso l’addio all’Al Ittihad: dialogo aperto con l’Al Hilal

Approfondimenti su Al Ittihad Al Hilal

Benzema ha deciso di non scendere in campo con l’Al Ittihad, chiedendo uno stipendio pari a quello di Ronaldo.

Il Milan ha fatto un passo deciso per assicurarsi Gila.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Al Ittihad Al Hilal

Argomenti discussi: L'Equipe - Juventus, sondaggio per Benzema: l'attaccante francese ha rotto con l'Al-Ittihad; Clamoroso, sondaggio della Juventus per Benzema: l'indiscrezione dalla Francia, l'Al-Hilal può chiudere con l'Al-Ittihad; Benzema umiliato dall'Al-Ittihad, gli propongono uno stipendio senza senso: ora si rifiuta di giocare; Sérgio Conceição DIFENDE Benzema: Dovrete chiedere al club: è un professionista eccellente che sono orgoglioso di allenare!.

Benzema ha compiuto un’altra mossa strategica per sancire il suo addio all’Al-Ittihad. Ecco cosa ha fatto l’attaccante franceseBenzema ha compiuto un’altra mossa strategica per sancire il suo addio all’Al-Ittihad. Ecco cosa ha fatto l’attaccante francese La polveriera è esplosa definitivamente. A pochissime ore dalla chiusura ... calcionews24.com

Benzema vuole tornare in Europa, Real Madrid ma anche Juve?Benzema vuole tornare al Real Madrid Rottura con l’Al-Ittihad, il francese rifiuta di giocare e si offre ai Blancos Karim Benzema torna al centro del mercato internazionale dopo un ... tuttojuve.com

Benzema verso l’Al Hilal L’attaccante francese si prepara a lasciare l’Al-Ittihad per passare all’Al Hilal di Simone Inzaghi: trattative in corso per stabilire la durata del nuovo contratto. facebook

Rottura totale tra #Benzema e l' #AlHittiad! L'ex #RealMadrid verso l'addio x.com