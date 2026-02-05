Union Berlin-Eintracht Francoforte venerdì 06 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Venerdì sera l’Union Berlin affronta in casa l’Eintracht Francoforte in un match che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. L’anticipo si gioca alle 20:30 e si presenta come un’occasione per cambiare rotta in campionato, visto che entrambe sono in difficoltà in questa fase. Baumgart e Riera cercano la vittoria per rilanciare le proprie squadre, in una sfida che promette emozioni e tensione.

Anticipo tra due squadre in difficoltà quello che vede l'Union Berlin di Baumgart impegnato in casa contro il nuovo Eintracht Francoforte di Riera. Per i kopenicker secondo KO consecutivo contro l'Hoffenheim, un avversario in gran spolvero e attualmente in piena zona Champions. Un calendario complicato che però non dovrebbe avere grosse ripercussioni su una classifica al momento tranquilla, con 6 punti di vantaggio .

