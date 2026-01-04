Benevento-Crotone lunedì 05 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Sanniti vincenti in una gara ricca di gol

Analisi e aggiornamenti sulla sfida Benevento-Crotone, in programma lunedì 5 gennaio 2026 alle 20:30. Approfondimenti su formazioni, quote, pronostici e liste dei convocati. Il Benevento di Floro Flores, in corsa per la promozione, affronta in casa il Crotone di Longo in una gara che promette emozioni e tanti gol.

Impegnato nel testa a testa con Catania e Salernitana per la promozione in cadetteria, il Benevento di Floro Flores è impegnato in casa contro il Crotone di Longo. I sanniti grazie all’arrivo del tecnico napoletano hanno messo insieme 5 vittorie nelle ultime 6 gare e sono imbattuti dalla gara di Catania del 26 ottobre sorso. Una corazzata che da 3 stagioni prova a tornare . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Benevento-Crotone (lunedì 05 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Sanniti vincenti in una gara ricca di gol Leggi anche: Benevento-Crotone (lunedì 05 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Triestina-Alcione Milano (lunedì 05 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Alabardati favoriti sugli orange Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Benevento-Crotone lunedì 05 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici; Triestina-Alcione Milano lunedì 05 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Alabardati favoriti sugli orange; Montpellier-Dunkerque lunedì 05 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici. Crotone-Benevento 2-2: gettati alle ortiche tre punti - Dopo i gol di Manconi e Lamesta, in 12’ nel finale il Crotone rimonta e trova il pari. ilmattino.it Benevento-Crotone, Auteri: 'C’era anche un potenziale rigore, meritavamo la vittoria' - Il Benevento, seppur non abbia ottenuto i tre punti, ha mostrato qualche segnale di risveglio sul piano del gioco secondo il tecnico Gaetano Auteri. it.blastingnews.com Disordini dopo partita Crotone-Benevento, cinque denunce - Cinque tifosi della squadra di calcio del Crotone, tre dei quali già destinatari di Daspo, sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri in relazione agli incidenti che si sono verificati ... ansa.it Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 20^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, Benevento-Crotone. PORTIERI 22 Esposito Manuel 1 Russo Danilo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.