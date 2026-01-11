Casertana-Benevento Floro Flores | E’ un punto guadagnato

Nel match tra Casertana e Benevento, Floro Flores ha commentato con soddisfazione il pareggio ottenuto in trasferta. Il tecnico ha sottolineato come, nonostante le difficoltà, il punto conquistato rappresenti un risultato importante per la squadra. In sala stampa, l’allenatore ha evidenziato l’importanza di mantenere un atteggiamento equilibrato e concentrato, guardando avanti con fiducia in vista delle prossime sfide.

Tempo di lettura: 2 minuti Bada al sodo in sala stampa mister Floro Flores, tutto sommato contento per il punto positivo che il suo Benevento (LEGGI QUI) è riuscito a portare via dal “Pinto”. Il tecnico, poi, ha spiegato, la decisione di schierare una difesa a tre gettando subito nella mischia Caldirola. Queste le sue parole. PROVA – “Abbiamo fatto fatica nell’impostazione. Avevamo davanti una squadra organizzata e allenata molto bene. La prestazione? Non è stata come le altre, ma abbiamo portato a casa un punto importante contro una squadra che può giocarsi il campionato. A livello di gioco abbiamo perso tanto, ma ripeto: qualche centimetro è stato guadagnato”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Casertana-Benevento, Floro Flores: “E’ un punto guadagnato” Leggi anche: Verso Casertana-Benevento, tentazione Caldirola per Floro Flores Leggi anche: Casertana-Benevento, i convocati di Floro Flores: prima chiamata per Caldirola Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. SERIE C SKY WIFI: CASERTANA-BENEVENTO CONFERENZA PRE-GARA DI MISTER FLORO FLORES; Casertana-Benevento, Floro Flores: «Non sottovalutiamo l'avversario»; Casertana-Benevento, Floro Flores: Derby difficile, ma sappiamo cosa fare; Benevento, Floro Flores: Casertana diretta concorrente per la vittoria, sarà una guerra calcistica. Ho dei dubbi, ma è un bene. Diretta/ Casertana Benevento (risultato finale 0-0): un punto a testa (oggi 11 gennaio 2026) - Diretta Casertana Benevento streaming video tv, oggi 11 gennaio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C. ilsussidiario.net Dove vedere Casertana-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioni - Fi tra Casertana e Benevento: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com

Benevento, Floro Flores: “Casertana diretta concorrente per la vittoria, sarà una guerra calcistica. Ho dei dubbi, ma è un bene” - L’allenatore del Benevento, dopo l’allenamento odierno e prima di diramare l’elenco dei convocati, ha preso parte alla consueta conferenza stampa alla vigilia della ventunesima giornata del campionato ... tvsette.net

Casertana vs Benevento. Primo tempo a reti bianche. Falchetti pericolosi: All'11° Casarotto porta palla dalla metà campo, arriva al limite e calcia forte e rasoterra ma per poco non centra l'angolino. Due minuti dopo, ci prova Bentivegna ma il suo tiro è s - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.