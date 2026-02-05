Benemerenze civiche di Cantù menzioni speciali per Giorgia e Beatrice | la loro scomparsa ha salvato atre persone

Questa sera a Cantù si terranno le cerimonie delle benemerenze civiche. La città premia chi si dedica con passione agli altri. Tra i riconoscimenti ci sono anche le menzioni speciali per Giorgia e Beatrice, che purtroppo non sono più tra noi. La loro azione ha salvato tre persone e ha lasciato un segno forte nella comunità.

Cantù si prepara alle civiche benemerenze 2026, il riconoscimento con cui la città rende omaggio a persone e realtà che si sono distinte per il loro impegno a servizio della comunità. Accanto alle tre benemerenze, quest’anno il momento più toccante sarà legato alle menzioni speciali dedicate a due giovani donne che la città non ha dimenticato. La commissione ha individuato tre eccellenze cui conferire l’onorificenza: Giovanni Fossati, Luigi Marelli e la Società Sportiva Pianella Srl. Tre storie diverse, unite dal filo del servizio e della capacità di lasciare un segno concreto nel tessuto cittadino.🔗 Leggi su Quicomo.it Approfondimenti su Cantù Benemerenze Ufficiali anche le civiche benemerenze del Sant’Ilario, dopo la riunione dei capigruppo Dopo la riunione della conferenza dei capigruppo di questa sera, sono state rese ufficiali le civiche benemerenze di Sant’Ilario. Svelate le benemerenze civiche a Pavia: intesa su dodici nomi, c’è anche la scrittrice italo-palestinese Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Cantù Benemerenze Poliziotto eroe. Benemerenza civica per Lorenzo Virgulti: Estremo coraggioIl sindaco farà la proposta di conferire il riconoscimento all’agente ascolano ferito a Torino durante il Consiglio comunale:. Fioravanti: Siamo fieri di avere un cittadino come lui. msn.com Agente ferito a Torino, sindaco Ascoli propone la benemerenza civicaIl sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti ha proposto il conferimento della benemerenza civica all'agente di Polizia Lorenzo Virgulti, rimasto ferito negli scontri durante il corteo per Askatasuna, ... ansa.it Il sindaco Lagalla ha assegnato le benemerenze civiche ai due vertici della guardia di finanza e dei carabinieri facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.