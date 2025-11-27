Svelate le benemerenze civiche a Pavia | intesa su dodici nomi c’è anche la scrittrice italo-palestinese

Ilgiorno.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pavia, 27 novembre 2025 – C’è anche la scrittrice italo-palestinese Sarah Mustafa tra coloro che il 9 dicembre, giorno di San Siro, riceveranno la benemerenza civica. Proposta dall’assessora alle pari opportunità Alessandra Fuccillo, da Cgil e Libera Pavia, l’autrice de “La spia ha i capelli rossi” vive tra Pavia e il Medio Oriente e racconta la vita nei campi profughi. Ventisei le proposte arrivate entro la scorsa settimana e sulle quali martedì la conferenza dei capigruppo ha discusso fino a quasi mezzanotte. Alla fine è stata trovata l ’intesa su 12 nomi, due dei quali alla memoria. Alla memoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

