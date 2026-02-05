Bellagio sciatore ferito al San Primo | soccorritori impegnati nella neve e al buio

I soccorritori sono intervenuti ieri sera a Bellagio, dove uno sciatore è rimasto ferito sulla montagna di San Primo. Le condizioni di neve, freddo e buio hanno complicato le operazioni di soccorso, che sono durate diverse ore. La situazione si è risolta solo a notte fonda, con il trasporto del ferito in ospedale.

La neve, il freddo e il buio hanno reso l'intervento particolarmente complesso. È scattato nella serata di ieri, 4 febbraio intorno alle 19.10, l'allarme nel comune di Bellagio, nella zona del San Primo, alle Bocchette di Terra Biotta, per un infortunio in ambiente innevato con condizioni meteo avverse. Un ragazzo si è infortunato mentre sciava nella zona, riportando una sospetta frattura del femore. Nonostante le difficoltà, è riuscito ad allertare i soccorsi, facendo partire immediatamente la macchina degli aiuti. Le operazioni di recupero sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni meteo e dal buio, ma si sono concluse nel migliore dei modi.

