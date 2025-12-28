Cala il buio sul San Primo quattro persone in difficoltà nella discesa | scatta il soccorso

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, il Soccorso Alpino della stazione Triangolo Lariano è intervenuto in due operazioni nel territorio del San Primo, dove quattro persone si sono trovate in difficoltà durante la discesa. Le operazioni, rese più complesse dall’arrivo del buio e dalle condizioni invernali, hanno richiesto un intervento tempestivo e coordinato per garantire la sicurezza dei soccorritori e dei coinvolti.

Serata impegnativa per la stazione triangolo lariano del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, intervenuta oggi in due operazioni a pochi minuti di distanza, complicate dall’arrivo del buio e dalle condizioni tipicamente invernali.Difficoltà nei pressi del rifugio MartinaIl primo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

