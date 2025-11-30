Scompare durante una battuta di caccia 61enne ritrovato ore dopo senza vita Decine i soccorritori impegnati nelle ricerche nella zona di Amaseno
ABBONATI A DAYITALIANEWS Si è conclusa nel modo più tragico la ricerca di Giuseppe Boccia, 61 anni, residente ad Amaseno. L’uomo era scomparso nella giornata del 29 novembre dopo essersi recato in località Scelma per una battuta di caccia. A lanciare l’allarme era stato il figlio, non vedendolo rientrare. Ore di ricerche fino al ritrovamento a Colle Selvina. Le operazioni di ricerca, condotte da decine di soccorritori e mezzi impegnati nelle zone boscose a sud del frusinate, hanno portato al ritrovamento del corpo in zona Colle Selvina. Dopo ore di perlustrazioni, gli operatori hanno rinvenuto l’uomo ormai privo di vita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
SHELBY OAKS di Chris Stuckmann 'L'intera troupe del canale YouTube "Paranormal Paranouds" scompare durante una visita notturna nella città fantasma di Shelby Oaks lasciando solamente alcuni inquietanti filmati della loro ultima notte alla sorella della - facebook.com Vai su Facebook
Castelsaraceno, 73enne scivola durante una battuta di caccia: intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata - Questa mattina, intorno alle ore 10:00, il Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata è stato allertato dal 118 per intervenire nel ... Secondo ivl24.it
Muore durante una battuta caccia, Giuseppe Boccia aveva 61 anni: il suo cane lo veglia per ore in mezzo al bosco - Tragico epilogo nella serata di sabato 29 novembre per le ricerche dell’uomo scomparso nei boschi di Amaseno, in provincia di Frosinone: è stato ritrovato senza vita ... Lo riporta msn.com
Amaseno, muore durante una battuta caccia: ritrovato nei boschi il corpo senza vita di un 61enne - Tragico epilogo nella serata del 29 novembre per le ricerche dell’uomo scomparso nei boschi di Amaseno, in provincia di Frosinone: è stato ritrovato senza vita Giuseppe Boccia, ... Si legge su msn.com