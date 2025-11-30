ABBONATI A DAYITALIANEWS Si è conclusa nel modo più tragico la ricerca di Giuseppe Boccia, 61 anni, residente ad Amaseno. L’uomo era scomparso nella giornata del 29 novembre dopo essersi recato in località Scelma per una battuta di caccia. A lanciare l’allarme era stato il figlio, non vedendolo rientrare. Ore di ricerche fino al ritrovamento a Colle Selvina. Le operazioni di ricerca, condotte da decine di soccorritori e mezzi impegnati nelle zone boscose a sud del frusinate, hanno portato al ritrovamento del corpo in zona Colle Selvina. Dopo ore di perlustrazioni, gli operatori hanno rinvenuto l’uomo ormai privo di vita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scompare durante una battuta di caccia, 61enne ritrovato ore dopo senza vita. Decine i soccorritori impegnati nelle ricerche nella zona di Amaseno