Bella Hadid e Adan Banuelos | ritorno di fiamma in Texas

Bella Hadid e Adan Banuelos sono stati visti di nuovo insieme in Texas. Sono apparsi complici, mentre si rincorrevano tra incontri segreti e sguardi intensi. La supermodella e il cowboy avevano già fatto parlare di loro in passato, e questa volta non fanno eccezione. La notizia del loro ritorno di fiamma si aggiunge al colpo di scena dell’arresto di Banuelos, che ha fatto salire la tensione tra i loro fan. Per ora, entrambi smentiscono qualsiasi fine di rottura e sembrano decisi a rip

Avvistamenti complici in Texas e il colpo di scena dell'arresto del cowboy: la supermodella Bella Hadid e Banuelos smentiscono le voci di rottura Le indiscrezioni su una separazione definitiva tra Bella Hadid e Adan Banuelos sembrano ormai un ricordo lontano. Dopo le voci di crisi diffuse a fine gennaio, la coppia è tornata a dominare le cronache rosa con un avvistamento clamoroso in un locale del Texas. Un video pubblicato da TMZ mostra la modella e il campione di cutting sorridenti e molto vicini mentre ballano, confermando un'intesa che molti davano per spacciata. L'ex fidanzato di Bella Hadid, il cowboy 36enne Adan Banuelos, è stato arrestato sabato mattina 31 gennaio 2026 a Weatherford, in Texas. Una settimana fa circolava la notizia della separazione tra Bella Hadid e Adan Banuelos dopo quasi tre anni di relazione: sabato 31 gennaio il cowboy è stato arrestato. La moda come visione artistica o come esercizio di conformità ideologica Alla Milano Moda Uomo, Dolce & Gabbana presenta "The Portrait of Man". Ma per alcuni non basta raccontare un'idea: serve rispettare una checklist. Bella Hadid attacca il brand

