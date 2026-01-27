Dopo due anni di relazione, Bella Hadid e Adan Banuelos si sono lasciati. La rottura, che segue recenti indiscrezioni, segna la fine di una storia d’amore iniziata in Texas. Questo evento mette in evidenza i cambiamenti nelle vite delle persone pubbliche e l’importanza di rispettare la loro privacy.

Le indiscrezioni delle ultime ore stanno scrivendo la parola “fine” alla storia d’amore tra Bella Hadid e Adan Banuelos, il cowboy con cui la top model aveva iniziato una nuova vita in Texas. Dopo due anni insieme, e svariati alti e bassi, hanno scelto di dirsi addio. Bella Hadid e Adan Banuelos, fine dell’amore dopo due anni. Il primo ad averli paparazzati insieme era stato Tmz, nel lontano ottobre 2023, quando le voci sulla loro relazione si erano intensificate. Poi, a febbraio del 2024, l’ufficializzazione della storia d’amore, con un post su Instagram in occasione di San Valentino. Per Adan Banuelos, Bella Hadid aveva abbandonato momentaneamente le luci scintillanti del suo attico a New York per trasferirsi in Texas, segnando l’inizio di una nuova vita da cowgirl. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bella Hadid e Adan Banuelos si sono lasciati dopo due anni: rottura “tumultuosa”

