bella hadid al capolinea la relazione con adan banuelos

Bella Hadid sta affrontando la fine della sua relazione con Adan Banuelos. La modella si sta concentrando sul mantenere un atteggiamento positivo e trovare distrazioni nel periodo di cambiamento. Un momento di riflessione e di adattamento, senza eccessi di spettacolarizzazione, caratterizza questa fase della sua vita.
"La supermodella sta facendo del suo meglio per rimanere positiva e distrarsi dopo la rottura" afferma una fonte vicina a Bella Hadid e Adan Banuelos. La coppia sarebbe giunta al capolinea Indiscrezioni su indiscrezioni da qualche tempo e ora una conferma: una fonte molto vicina a Bella Hadid e Adan Banuelos ha detto a Entertainment Tonight che la coppia sarebbe arrivata alla rottura. Una separazione totalmente inaspettata, che avviene dopo due anni di relazione e proprio in occasione dell’inizio del nuovo anno. Era l’ottobre del 2023 quando i primi rumors cominciavano a parlare di un’intesa tra Bella Hadid e Adan Banuelos. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Dopo due anni di relazione, Bella Hadid e Adan Banuelos si sono lasciati.
