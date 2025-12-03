Angelina Mango torna live | i dettagli del tour senza filtri

Angelina Mango torna live, in tour, in tutta Italia. L’annuncio è arrivato il 3 dicembre e segna un nuovo inizio per l’artista de La Noia, brano che ha vinto Sanremo nel 2024. Dopo un periodo incredibilmente pieno di eventi e di sovraesposizione, ha annunciato uno stop. Poi l’uscita dell’album Caramè il 16 ottobre, e ora il ritorno ufficiale il 2 marzo 2026 a Napoli, per poi spostarsi in altre città. italiane. Angelina Mango torna live con il tour dal 2 marzo. Sì, è stato un annuncio ancora una volta a sorpresa, proprio come è avvenuto per l’album Caramè: Angelina Mango torna ufficialmente con il tour teatrale Nina canta nei teatri, prodotto da Live Nation. 🔗 Leggi su Dilei.it

