La mail più pericolosa del momento ti ruba l’identità | la nuova truffa SPID che sta colpendo tutti spiegata senza filtri

Recentemente, una nuova truffa legata allo SPID sta mettendo a rischio l’identità di molti utenti. Con l’introduzione di costi da parte di Poste Italiane, cresce anche il pericolo di frodi online. In questa guida, spieghiamo in modo chiaro e preciso come riconoscere e proteggersi da questa minaccia, per evitare di cadere vittima di truffe sempre più sofisticate.

Negli ultimi mesi lo SPID è tornato al centro dell’attenzione di milioni di cittadini, complice la decisione di Poste Italiane di introdurre un costo a partire dal secondo anno di attivazione del servizio. Questo ha spinto molti utenti a informarsi su provider alternativi o su possibili soluzioni gratuite, creando un clima di incertezza e confusione. Proprio questo contesto è stato sfruttato dai cybercriminali per lanciare una nuova e pericolosa campagna di phishing, pensata per colpire chi teme di perdere l’accesso alla propria identità digitale. Secondo quanto riportato, la truffa inizia con una email che sembra provenire dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). 🔗 Leggi su Screenworld.it

