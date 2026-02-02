Taglio dei tassi Bce rimandato fermi al 2% per la quinta volta consecutiva

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere i tassi di interesse invariati, confermando la decisione presa anche questa volta. Il tasso sui depositi resta al 2%, dove si trova ormai da cinque riunioni consecutive. La scelta sorprende pochi, visto che tutte le attenzioni sono puntate sulla prossima mossa della banca centrale.

Approfondimenti su Bce Rimanda

Nonostante i tassi di interesse della Bce rimangano invariati al 2%, il costo dei mutui continua a salire.

Ultime notizie su Bce Rimanda

