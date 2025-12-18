La Bce lascia i tassi invariati

La Banca Centrale Europea ha confermato la decisione di mantenere invariati i tassi di interesse, rispettando le aspettative di mercato. Il tasso sui depositi si attesta al 2%, mentre quello sui rifinanziamenti principali rimane stabile al 2,15%. Questa scelta riflette l’attuale atteggiamento di cautela della BCE nel monitorare l’economia europea e nel valutare i prossimi passi per sostenere la crescita e la stabilità finanziaria.

Come da attese, la Banca Centrale Europea ha deciso di lasciare invariati i tassi. Resta al 2 per cento quello sui depositi, mentre quello sui rifinanziamenti principali rimane al 2,15 per cento. Fermo al 2,4 per cento il tasso sui prestiti marginali. Per la quarta volta consecutiva da giugno Francoforte decide di non apportare modifiche, dopo aver ridotto i tassi di due punti percentuali con otto tagli in un anno. Contemporaneamente la Bce ha rivisto al rialzo la stima della crescita economica nel 2025, che dovrebbe essere più sostenuta di quanto previsto: +1,4 per cento. Previsto un +1,2 nel 2026 e un +1,4 nel 2027, livello sul quale dovrebbe mantenersi nel 2028.

La Bce frena ancora e lascia i tassi invariati al 2%. Ma Francoforte intravede segnali di crescita: alzate le stime per il 2025 - La Banca centrale europea, nella sua riunione a Francoforte, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2%. affaritaliani.it

Bce: Consiglio direttivo lascia i tassi di interesse invariati - Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso oggi di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento della Bce. rainews.it

BCE ferma i tassi, inflazione USA sorprende: spazio a tagli nel 2026

++Norvegia, la Banca centrale lascia i tassi invariati al 4%. "Le prospettive sono incerte, ma se l'economia evolverà in linea generale come attualmente previsto, il tasso di riferimento verrà ulteriormente ridotto nel corso del prossimo anno", scrive l'istituto++ x.com

La BCE lascia i tassi invariati. Cosa significa per chi vuole vendere casa nel 2025 La riunione di oggi conferma una linea prudente: i tassi restano fermi, ma il board ha aperto alla possibilità di un allentamento nella prima metà del prossimo anno. Per il merca - facebook.com facebook

