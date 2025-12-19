Bce lascia tassi invariati al 2% | Urgente rafforzare l’area euro

La Bce mantiene invariati i tassi al 2%, sottolineando l’urgenza di rafforzare l’area euro. Nonostante le tensioni commerciali e i dazi di Trump, l’economia europea mostra segnali di resilienza. Al momento, non si prevedono tagli al costo del denaro, che dovrebbe rimanere stabile nel prossimo anno, a meno di sorprese. La situazione richiede attenzione e strategie mirate per sostenere la crescita e la stabilità finanziaria della regione.

© Quotidiano.net - Bce lascia tassi invariati al 2%: "Urgente rafforzare l'area euro" L'economia europea va meglio del previsto nonostante i dazi di Trump e, per ora, non si parla di abbassare ancora il costo del denaro che, nonostante ci sia chi pensi che possa aumentare, dovrebbe rimanere stabile, salvo sorprese, il prossimo anno. Come previsto, la Bce ha deciso ieri di lasciare il tasso sui depositi invariato al 2%, livello raggiunto lo scorso giugno, dopo aver ridotto i tassi europei di due punti percentuali con otto tagli in un anno. Ridotti al 3,75%, invece, dalla Banca d'Inghilterra che frena la Borsa di Londra mentre chiudono in rialzo i mercati europei (+0,82% Milano) anche sulla scia positiva di Wall Street.

La Bce frena ancora e lascia i tassi invariati al 2%. Ma Francoforte intravede segnali di crescita: alzate le stime per il 2025 - La Banca centrale europea, nella sua riunione a Francoforte, ha lasciato il tasso sui depositi invariato al 2%. affaritaliani.it

La Bce lascia i tassi di interesse invariati al 2% - Il tasso sui rifinanziamenti principali resta al 2,15%, quello sui prestiti marginali al 2,40%. ilsole24ore.com

#Finanza, la #Bce lascia i #tassi di #interesse invariati al 2% x.com

La Bce lascia i tassi invariati al 2%. Il costo del denaro resta al livello di giugno. La Banca centrale europea alza la stima di crescita per l'area euro a 1,4% nel 2025 #ANSA - facebook.com facebook

