Bce domani attesa conferma tassi al 2% inflazione stabile al 2,1%

La BCE è attesa a confermare i tassi al 2% domani, mentre l’inflazione nell’area euro si stabilizza al 2,1%, secondo i dati di Eurostat.

Roma, 17 dic. (askanews) – Inflazione stabile al 2,1% nell’area euro, secondo i dati definitivi pubblicati da Eurostat alla vigilia delle decisioni di politica monetaria del consiglio direttivo della Bce. Sui tassi di interesse è atteso un nuovo mantenimento dello status quo, con il principale riferimento, il tasso sui depositi che si attesta al 2%, come già accaduto a fine ottobre. Secondo l’ente di statitica comunitario tra ottobre e novembre i prezzi al consumo nell’area valutaria hanno mediamente segnato una riduzione dello 0,3%. L’inflazione media si attesta a valori molto vicini all’obiettivo ufficiale del 2% sul medio termine perseguito dall’istituzione di Francoforte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

