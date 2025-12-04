Basket la Reyer Venezia crolla in EuroCup contro l’Hapoel Gerusalemme

Oasport.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutta sconfitta di Venezia nella nona giornata della EuroCup 20252026. La Reyer crolla sul neutro di Belgrado contro gli israeliani dell’Hapoel Gerusalemme con il punteggio di 98-66. Un passivo sicuramente molto pesante per la squadra di coach Spahija, che resta comunque al quinto posto in classifica e si giocherà nelle prossime giornate il passaggio del turno, partendo già da una sfide delicatissima nel prossimo turno contro l’Aris Salonicco. C’è sicuramente poco da salvare nella serata della Reyer, con gli unici due giocatori a chiudere in doppia cifra che sono RJ Cole (12 punti) e Ky Bowman (11). 🔗 Leggi su Oasport.it

basket la reyer venezia crolla in eurocup contro l8217hapoel gerusalemme

© Oasport.it - Basket, la Reyer Venezia crolla in EuroCup contro l’Hapoel Gerusalemme

Scopri altri approfondimenti

basket reyer venezia crollaBasket, la Reyer Venezia crolla in EuroCup contro l’Hapoel Gerusalemme - La Reyer crolla sul neutro di Belgrado contro gli israeliani dell'Hapoel ... Secondo oasport.it

basket reyer venezia crollaEurocup, colpo esterno di Trento in Germania: Ulm ko. Venezia travolta dall'Hapoel - Importante successo bianconero alla 'Ratiopharm Arena' (100- Da corrieredellosport.it

basket reyer venezia crollaEC - Hapoel Jerusalem vs Reyer Venezia: diretta (47-26 all'intervallo) - Cole sblocca la Reyer, ma la partenza dei padroni di casa è super: 14- Come scrive pianetabasket.com

basket reyer venezia crollaEC - Hapoel Jerusalem vs Reyer Venezia: dove in TV, preview, diretta - L'Umana Reyer si trova a Belgrado per una sfida di altissimo livello per la nona giornata di EuroCup Basketball. pianetabasket.com scrive

basket reyer venezia crollaDerthona BasketReyer Venezia | La situazione e dove vederla in tv - 00 (live su LBATV), Candi e Biligha sono gli ex della partita ... Lo riporta sportando.basketball

basket reyer venezia crollaBasket femminile, la Reyer Venezia chiude con un successo su Landes la prima fase dell’Eurolega - Si conclude con una vittoria la prima fase dell'Eurolega femminile 2025- Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Reyer Venezia Crolla