Basket la Reyer Venezia crolla in EuroCup contro l’Hapoel Gerusalemme

Brutta sconfitta di Venezia nella nona giornata della EuroCup 20252026. La Reyer crolla sul neutro di Belgrado contro gli israeliani dell’Hapoel Gerusalemme con il punteggio di 98-66. Un passivo sicuramente molto pesante per la squadra di coach Spahija, che resta comunque al quinto posto in classifica e si giocherà nelle prossime giornate il passaggio del turno, partendo già da una sfide delicatissima nel prossimo turno contro l’Aris Salonicco. C’è sicuramente poco da salvare nella serata della Reyer, con gli unici due giocatori a chiudere in doppia cifra che sono RJ Cole (12 punti) e Ky Bowman (11). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, la Reyer Venezia crolla in EuroCup contro l’Hapoel Gerusalemme

Scopri altri approfondimenti

Lbf #8 Umana Reyer Venezia– RMB Brixia Basket 69-55 Partita a senso unico in cui le OroGranata danno la spallata decisiva subito nel primo quarto per poi controllare e vincere con la seconda possente spallata nel terzo quarto. E' Online sul nostro sito, il no - facebook.com Vai su Facebook

Umana Reyer - Basket Landes Starting 5 #EuroleagueWomen Vai su X

Basket, la Reyer Venezia crolla in EuroCup contro l’Hapoel Gerusalemme - La Reyer crolla sul neutro di Belgrado contro gli israeliani dell'Hapoel ... Secondo oasport.it

Eurocup, colpo esterno di Trento in Germania: Ulm ko. Venezia travolta dall'Hapoel - Importante successo bianconero alla 'Ratiopharm Arena' (100- Da corrieredellosport.it

EC - Hapoel Jerusalem vs Reyer Venezia: diretta (47-26 all'intervallo) - Cole sblocca la Reyer, ma la partenza dei padroni di casa è super: 14- Come scrive pianetabasket.com

EC - Hapoel Jerusalem vs Reyer Venezia: dove in TV, preview, diretta - L'Umana Reyer si trova a Belgrado per una sfida di altissimo livello per la nona giornata di EuroCup Basketball. pianetabasket.com scrive

Derthona Basket – Reyer Venezia | La situazione e dove vederla in tv - 00 (live su LBATV), Candi e Biligha sono gli ex della partita ... Lo riporta sportando.basketball

Basket femminile, la Reyer Venezia chiude con un successo su Landes la prima fase dell’Eurolega - Si conclude con una vittoria la prima fase dell'Eurolega femminile 2025- Segnala oasport.it