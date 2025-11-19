Vittoria importante della Reyer Venezia nell’ottavo turno di EuroCup. La squadra italiana dimentica subito il brutto ko con il Cedevita e si rilancia in casa contro gli spagnoli del Manresa per 97-93. Un successo importante per la classifica di Venezia, che allunga proprio sulla formazione spagnola che è arrivata alla quarta sconfitta consecutiva, agguatando il gruppetto con un record di 4 vittorie e 4 sconfitte. Kyle Wiltjer è il miglior marcatore di Venezia con 20 punti, con l’americano rimasto poi in panchina per tutto l’ultimo quarto. Importante anche il contributo di RJ Cole, che ha messo a referto 14 punti, e anche di Leonardo Candi, autore di 12 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Venezia non sbaglia in casa. Il Manresa cade al Taliercio in EuroCup