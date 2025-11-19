Basket Venezia non sbaglia in casa Il Manresa cade al Taliercio in EuroCup
Vittoria importante della Reyer Venezia nell’ottavo turno di EuroCup. La squadra italiana dimentica subito il brutto ko con il Cedevita e si rilancia in casa contro gli spagnoli del Manresa per 97-93. Un successo importante per la classifica di Venezia, che allunga proprio sulla formazione spagnola che è arrivata alla quarta sconfitta consecutiva, agguatando il gruppetto con un record di 4 vittorie e 4 sconfitte. Kyle Wiltjer è il miglior marcatore di Venezia con 20 punti, con l’americano rimasto poi in panchina per tutto l’ultimo quarto. Importante anche il contributo di RJ Cole, che ha messo a referto 14 punti, e anche di Leonardo Candi, autore di 12 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
