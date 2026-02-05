Basket il Boiardo finisce sulle canotte della squadra Under 19

La squadra Under 19 di Pallacanestro Scandiano ha deciso di usare le canotte con il logo del Boiardo, un modo per unire sport, passato e territorio. La scelta vuole rafforzare il legame tra la squadra e la storia locale, portando avanti un progetto che coinvolge ragazzi e comunità. La novità ha già fatto discutere tra tifosi e addetti ai lavori, pronti a vedere come questa idea si tradurrà in risultati sul campo.

Pallacanestro Scandiano avvia un progetto all'insegna dello sport, della storia e della cultura valorizzando il territorio locale. L'associazione sportiva dilettantistica, con le nuove divise da gioco per i ragazzi under 19, ha infatti intrapreso un'iniziativa dedicata a Matteo Maria Boiardo. "C'è un legame profondo – dicono da Pallacanestro Scandiano – tra ciò che siamo stati e ciò che siamo oggi. Con le nuove divise da gioco, Pallacanestro Scandiano dà vita a un progetto che unisce sport, identità e patrimonio artistico del nostro territorio. Un viaggio che parte da Scandiano e dalla sua storia, per raccontarla sul parquet.

