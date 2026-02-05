Barista rapinata a coltello in un bar di viale Umberto I arrestato il presunto autore dell’aggressione

Un uomo ha minacciato con un coltello una barista e le ha portato via il denaro in un bar di viale Umberto I, a Reggio Emilia. La polizia è intervenuta subito e ha arrestato il sospetto, che ora si trova in manette. La donna, scossa ma illesa, ha raccontato l’accaduto agli agenti.

**Un barista è stato rapinato a coltello in un locale di viale Umberto I, arrestato il presunto autore** Nel cuore del centro di Reggio Emilia, in viale Umberto I, un episodio di violenza e rapina ha lasciato il segno. Un uomo di 34 anni, pregiudicato e originario delle Campanie, è stato arrestato in flagranza di reato dopo aver aggredito con un coltello una barista, minandola alla gola prima di rubarle circa cento euro. L'uomo, travisato, era entrato in un bar all'interno del quale aveva già provocato un breve caos. Le immagini della telecamera di sorveglianza, rilevate rapidamente dal team della Squadra Mobile, hanno consentito la cattura in meno di un'ora.

