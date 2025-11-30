Latina arrestato il presunto autore dell’omicidio di un 36enne

Un uomo di 38 anni di origini indiane, già noto alle forze dell’ordine e regolare sul territorio italiano, è stato arrestato dai carabinieri di Latina perché ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio di un suo connazionale avvenuto, a Pontinia nella serata di ieri. L’arresto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi ad opera dei Carabinieri della Compagnia unitamente a personale specializzato del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina. I carabinieri di Pontinia, dopo una chiamata al 118, sono intervenuti sulla Strada della Torre, dove, davanti ad un’abitazione isolata, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un cittadino indiano di 36 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Latina, arrestato il presunto autore dell’omicidio di un 36enne

Contenuti che potrebbero interessarti

Armi e droga a Latina: arrestato Alessandro Maragno, 36 anni. Sette indagati e perquisizioni in corso LATINA – Armi e droga a Latina: arrestato Alessandro Maragno, 36 anni. Sette indagati e perquisizioni in corso. Leggi l'articolo completo nei commenti # - facebook.com Vai su Facebook

I poliziotti #Squadramobile Roma e Latina hanno arrestato 15 persone ritenute al vertice di due reti di spaccio in un'operazione antidroga tra i comuni di Roma, Latina, Nettuno, Pomezia e L’Aquila. Il volume del narcotraffico è stato stimato in alcuni milioni di e Vai su X

Latina, arrestato presunto autore omicidio 36enne - Un uomo di 38 anni di origini indiane, già noto alle forze dell’ordine e regolare sul territorio italiano, è stato arrestato dai carabinieri di Latina perché ritenuto gravemente indiziato dell’omicidi ... Scrive msn.com

Arrestato un uomo di Latina: avrebbe intimidito una donna per farla rinunciare all’acquisto di un immobile - Un uomo di Latina è stato arrestato per minacce e tentata estorsione ai danni di una donna aggiudicataria di un immobile. Segnala latinaquotidiano.it