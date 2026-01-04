Barista picchiato e rapinato Ora a distanza di otto mesi arrestato il presunto autore

Dopo otto mesi dall’aggressione avvenuta il primo aprile presso il Bir Bar di via Fratti, è stato arrestato il presunto autore dell’attacco a Giovanni Maggini, il titolare. L’episodio, che si verificò in modo violento e intenzionato alla rapina, aveva scosso la comunità locale. L’arresto rappresenta un passo importante nella ricerca di giustizia per l’evento che ha segnato profondamente la vittima e il quartiere.

Era il primo di aprile, e non fu affatto uno scherzo. Quella subita da Giovanni Maggini, titolare del Bir Bar di via Fratti, fu un'aggressione in piena regola a scopo di rapina. A distanza di diversi mesi dall'episodio, dopo un'indagine serrata per ricostruire i contorni della vicenda, raccontata dalla cronache e denunciata alle forze dell'ordine, i carabinieri hanno identificato ed arrestato il presunto autore di quel colpo. "Costato alla vittima una prognosi di novanta giorni", come racconta il legale di fiducia di Maggini, l'avvocato Aldo Lasagna. Si tratta di un 46enne, italiano, che il 4 febbraio dovrà comparire di fronte al giudice del Tribunale di Lucca per il giudizio immediato.

