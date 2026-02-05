Barista rapinata a coltellate in centro a Reggio Emilia | Damm 100 euro o ti uccido

Una donna che lavora in un bar di Reggio Emilia è stata aggredita questa mattina da un uomo armato di coltello. L’uomo si è avvicinato minacciando di uccidere se non gli avesse consegnato i soldi. La rapina è avvenuta davanti agli occhi dei clienti, che hanno assistito in shock alla scena. La polizia sta ancora cercando di risalire all’identità dell’aggressore.

**Reggio Emilia, 5 febbraio 2026 – Un uomo con un coltello alla gola della barista. Una rapina in pieno centro città, in tempo reale. Con un colpo di coltello, senza preamboli, senza avvertimenti, un uomo ha minacciato una donna con un coltello alla gola. Il coltello è stato puntato per chiedere 100 euro. La barista, in pieno lavoro, ha cercato di far fronte a una scena di terrore. Ma l'uomo, con un gesto violento, ha minacciato di ammazzarla. Poco dopo, è stato arrestato. È successo a Reggio Emilia, in pieno centro, nel locale Piccadilly.** A poche ore dal momento in cui la rapina è cominciata, la polizia ha affrontato un altro episodio inquietante.

