Versa 100 euro o uccido tuo figlio Così i baby maranza hanno rapinato il 15enne a Milano

Un episodio di cronaca recente a Milano ha visto un 15enne rapito da una baby gang, che ha minacciato il padre con parole gravi:

" Se non versi 100 euro uccido tuo figlio ". Queste sono le parole che il papà del 15enne rapito dalla baby-gang si è sentito rivolgere dagli aggressori di suo figlio al telefono mentre loro erano con lui. Tutto è accaduto domenica sera a Porta Venezia, dove il giovane si trovava con alcuni amici per un aperitivo pre-natalizio. " Venivo immediatamente e senza alcun motivo spintonato da un ragazzo che mi toglieva il giubbotto con violenza e mi sfilava la cintura usandola per minacciarmi ", ha raccontato la vittima, come rivelato dal Corriere della sera, che prima di quel momento non aveva mai visto i suoi aguzzini, tutti provenienti dalla bergamasca.

