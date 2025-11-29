La Manifattura Casentinese, storica realtà produttiva del celebre panno casentinese, è stata nuovamente presa di mira. Nelle ultime ore, infatti, ignoti si sono introdotti all’interno dello stabilimento portando via rame dai cavi elettrici, dopo averli tranciati. I cavi in questione collegavano la centralina ai macchinari dell’impianto, causando così un ulteriore e significativo danno alla struttura. L’azienda, già in una fase delicata a causa delle difficoltà legate al mancato rilancio industriale, aveva recentemente revocato i licenziamenti dei 12 lavoratori, attivando gli ammortizzatori sociali in deroga fino al 1° febbraio 2026, su indicazione del tavolo tecnico regionale, per tentare di attrarre nuovi investitori. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Raid notturno alla Manifattura Casentinese: rubati cavi e rame, danni pesanti per l’azienda