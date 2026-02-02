Hub urbani in centro storico e nel cuore del Gad incontro sugli sviluppi del progetto

Giovedì 5 alle 17, nella Sala Estense di piazza Municipio, il Comune di Ferrara ha convocato un incontro per parlare degli sviluppi dei nuovi hub urbani. Alla riunione parteciperanno rappresentanti della cabina di regia e del tavolo di partenariato, coinvolti nel progetto promosso dalla Regione Emilia Romagna. Si discuterà di come queste strutture, che interesseranno il centro storico e l’area Gad, cambieranno il modo di muoversi e vivere il quartiere.

All'incontro prenderanno parte istituzioni, imprese e partner che hanno aderito agli accordi di partenariato, in vista anche delle prossime azioni della Regione Emilia-Romagna dedicate agli hub. "Stiamo attendendo la pubblicazione del bando che offrirà nuove opportunità di finanziamento per progetti di rigenerazione urbana, promozione e sostegno alle imprese" prosegue Carità. Nel corso dell'incontro saranno illustrati gli sviluppi del progetto e gli ambiti di intervento. Verranno inoltre condivisi gli obiettivi e gli indirizzi strategici. "Infine intendiamo anche raccogliere i contributi, le osservazioni e le proposte degli operatori economici e di tutti i soggetti protagonisti di questa azione, in un'ottica di coprogettazione e collaborazione stabile tra pubblico e privato – chiosa Carità -.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Ferrara Centro

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ferrara Centro

Argomenti discussi: Hub urbani, ecco i progetti: Puntiamo ai finanziamenti; Hub urbani e di prossimità, secondo incontro per ridisegnare il territorio; Secondo appuntamento con gli Hub Urbani e di Prossimità; Santarcangelo accelera sull’hub urbano: confronto con imprese e associazioni.

Via libera agli hub urbani: Stop alla crisi del centro. Così rilanciamo i negoziHub urbani in città: è ufficiale il riconoscimento da parte della Regione che ha stanziato 14 milioni messi a disposizione per gli interventi di qualificazione e sviluppo delle aree individuate. Ben ... ilrestodelcarlino.it

In arrivo due hub urbani grazie a risorse regionali: Rilanciamo il centroCoi 25 mila euro ottenuti dal Comune di Campagnola dal bando regionale per la rivitalizzazione di centri storici e aree urbane (di cui abbiamo scritto nei giorni scorsi), sarà possibile coprire parte ... ilrestodelcarlino.it

Due incontri positivi e molto partecipati a Bondeno e Stellata per condividere idee sui nuovi Hub Urbani e di Prossimità di prossima creazione sul territorio. In buona sostanza, gli Hub serviranno a intercettare risorse regionali per la riqualificazione e la rivitalizz - facebook.com facebook

Hub urbani e di prossimità, secondo incontro per ridisegnare il territorio x.com