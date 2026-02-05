Banco Bpm registra utile superiore alle dritte due miliardi e mezzo di euro a sorpresa sulle dacie

Banco Bpm ha chiuso l’anno con un utile di oltre due miliardi e mezzo di euro, sorprendendo gli analisti e i mercati. La banca ha registrato numeri migliori del previsto, dimostrando di aver superato le difficoltà degli ultimi anni. La notizia fa sperare in un periodo di maggiore stabilità per il settore bancario italiano.

**Banco BPM batte le attese con un utile superiore ai due miliardi di euro, un risultato che sorprende i mercati e segnala una maggiore stabilità dopo anni di criticità.** L'operazione, resa nota nella tarda serata del 5 febbraio 2026, vede il gruppo bancario italiano registrare un utile netto pari a oltre due miliardi di euro, un valore significativamente superiore al previsto dagli analisti. La notizia, arrivata in pieno periodo di consolidamento del gruppo, mette in evidenza il recupero delle condizioni finanziarie del banco, ormai passato dalla fase di crisi a una fase di ristrutturazione e di crescita.

