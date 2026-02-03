pfizer registra utile trimestrale superiore alle aspettative nonostante pressioni sul mercato farmaceutico

Pfizer ha chiuso il quarto trimestre del 2025 con ricavi di 17,6 miliardi di dollari, in calo del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. Nonostante le pressioni sul mercato farmaceutico, l’azienda ha registrato un utile superiore alle previsioni degli analisti, grazie a una crescita significativa nei ricavi operativi al netto dei principali farmaci.

Pfizer ha chiuso il quarto trimestre del 2025 con ricavi pari a 17,6 miliardi di dollari, un risultato che, sebbene in calo del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ha superato le aspettative degli analisti grazie a una forte crescita nei ricavi operativi al netto dei principali farmaci. L’azienda statunitense, leader mondiale nel settore farmaceutico, ha registrato un utile per azione diluito rettificato di 0,66 dollari, nonostante una perdita per azione diluita di 0,29 dollari, segno di un quadro finanziario complesso ma in parte mitigato dalla performance dei prodotti non legati al Covid-19. 🔗 Leggi su Ameve.eu

