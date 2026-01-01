Regno Unito | Bank of England taglia tassi interesse al 3,75%

Il 18 dicembre, la Bank of England ha annunciato una riduzione del tasso di interesse di riferimento al 3,75%. Questa decisione si inserisce nel contesto delle politiche monetarie adottate per sostenere l’economia britannica, riflettendo le attuali dinamiche di mercato e le strategie della banca centrale. La variazione dei tassi può influenzare i costi di finanziamento e le condizioni del credito nel Regno Unito.

Milano, 18 dic. (LaPresse) – La Banca d’Inghilterra ha comunicato la decisione di tagliare il suo tasso di interesse di riferimento al 3,75%. Si tratta della prima riduzione dei tassi in quattro mesi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regno Unito: Bank of England taglia tassi interesse al 3,75% Leggi anche: La Bank of England taglia i tassi ma restano le divisioni Leggi anche: Fed taglia ancora i tassi al 3,75%-4% Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. La Settimana Economica | n. 51/2025; Regno Unito: facciamo il punto; Oro di Stato: Scopri i segreti di USA, Regno Unito e Giappone!; Best of Appunti: Viaggio dentro una nuova egemonia. Regno Unito: disoccupazione cresce e salari ristagnano, BoE verso taglio dei tassi - L'aspettativa è che il costo del denaro venga ridotto dello 0,25%, facendo scendere i tassi di interesse al 3,75% ... msn.com Regno Unito, la Bank of England taglia i tassi di 25 punti base al 4,75%. Dalla legge di bilancio possibile impatto su inflazione e pil - Le misure annunciate nel bilancio autunnale incrementeranno, invece, il livello del pil di circa lo 0,75%, ... milanofinanza.it Bank of England: Fjerde rentekutt i 2025 - La Banca d'Inghilterra ha effettuato il quarto taglio dei tassi d'interesse nel corso dell'anno, sottolineando il rallentamento dell'economia britannica. notizie.it

Bank of England Slashes Interest Rates to 3.75% – What This Means for You

Dalle debuttanti cinesi alle italiane più prestigiose, passando per Giappone, Regno Unito, fino a un gradito ritorno... Ecco, secondo noi, le 10 naked da tenere in considerazione per la prossima stagione - facebook.com facebook

Regno Unito: la sindacalista Graham avverte Starmer, Labour a rischio “autodistruzione” x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.