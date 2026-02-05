Banca abusiva con 500 vittime | perquisizioni nell’Abruzzo dopo il rapporto della Procura

La polizia ha eseguito perquisizioni in Abruzzo dopo un’indagine che ha scoperto una banca abusiva. L’istituto, sconosciuto alle autorità, gestiva oltre 4 milioni di euro e coinvolgeva più di 500 clienti. Le forze dell’ordine stanno cercando di mettere fine a questa attività illegale e di risalire a chi c’era dietro.

**Un’operazione investigativa condotta in tutta Italia ha portato alla luce un abusivo istituto bancario parallelo, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e coinvolgere oltre 500 persone. Le perquisizioni sono state effettuate anche in Abruzzo, nella provincia di Ancona, in seguito all’indagine della Guardia di Finanza.** Il 5 febbraio 2026, un gruppo di persone coinvolte in un sistema di investimenti fraudolenti ha visto l’attuazione di una vera e propria operazione di contrasto ai fenomeni finanziari illeciti. Le forze dell’ordine, guidate dal Comando provinciale di Ancona, hanno scoperto un presunto sodalizio criminale connesso a un abusivo istituto bancario, non autorizzato e con funzioni simili a quelle di una struttura finanziaria tradizionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La guardia di finanza di Ancona ha scoperto una banca abusiva che avrebbe coinvolto oltre 500 vittime.

A Napoli, la polizia ha smantellato una banca abusiva che ha truffato più di 500 persone nel sud Italia.

