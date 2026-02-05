Scoperta una banca abusiva con oltre 500 vittime perquisizioni anche in Abruzzo VIDEO

La guardia di finanza di Ancona ha scoperto una banca abusiva che avrebbe coinvolto oltre 500 vittime. Le indagini hanno portato a perquisizioni anche in Abruzzo, nel tentativo di fermare un sodalizio criminale che operava senza autorizzazioni. Gli investigatori stanno ancora approfondendo i dettagli di questa operazione.

La guardia di finanza di Ancona, nell'ambito delle attività finalizzate a contrastare i fenomeni illeciti di natura finanziaria che ledono l'integrità del sistema economico e commerciale dello Stato, avrebbero scoperto l'esistenza di un presunto sodalizio criminale volto alla costituzione di un.🔗 Leggi su Ilpescara.it

