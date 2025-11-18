A Roma spazi per l' educazione affettiva e alle emozioni fin dalle scuole elementari | il progetto

Uno spazio fisico dedicato all’educazione all’affettività e alle emozioni in ogni scuola di Roma. È il progetto patrocinato dall’Assessorato alle Attività produttive, pari opportunità e attrazione investimenti di Roma Capitale che porterà già tra marzo e aprile del prossimo anno un luogo fisico. 🔗 Leggi su Romatoday.it