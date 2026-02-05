Un nuovo studio internazionale, coordinato da università e centri di ricerca italiani, conferma che lasciare i bambini mangiare da soli fin dal primo anno aiuta a sviluppare le prime parole. I ricercatori hanno osservato che i piccoli che mangiano senza aiuto tendono a parlare prima e a formulare frasi più complesse a due anni. La ricerca mette in luce quanto l’autonomia durante i pasti possa influenzare positivamente le capacità comunicative dei bambini.

Lo studio e il campione Questo legame è al centro di uno studio pubblicato sulla rivista Child Development, frutto della collaborazione tra l’Università di Roma Tor Vergata, la Sapienza Università di Roma e l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Istc), con il contributo dell’Istituto superiore di sanità e di partner internazionali, tra cui Appalachian State University negli Stati Uniti e Aston University nel Regno Unito. La ricerca è stata condotta su un campione di quasi 200 tra bambini e bambine, coinvolgendo anche le loro madri, per osservare la relazione tra autonomia nel mangiare e sviluppo comunicativo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bambini a tavola, mangiare da soli aiuta a parlare prima

Approfondimenti su Bambini A Tavola

Al Quarticciolo, il Teatro delle Ariette trasforma lo spettacolo in un'esperienza sensoriale unica, dove attori e pubblico condividono un pasto sul palco.

In Italia, mangiare da soli sta diventando sempre più normale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

When love and tradition come together: David's marriage begins and he buys sheep

Ultime notizie su Bambini A Tavola

Argomenti discussi: Bambini a tavola: mangiare senza aiuto contribuisce allo sviluppo del linguaggio; Bambini a tavola, mangiare da soli aiuta a parlare prima; Bambini a tavola, CNR: Mangiare da soli aiuta a parlare prima.; Bambini a tavola: mangiare senza aiuto contribuisce allo sviluppo del linguaggio.

Bambini a tavola, mangiare da soli aiuta a parlare primaUno studio internazionale coordinato da università e centri di ricerca italiani mostra che l’autonomia durante i pasti, già nel primo anno di vita, è associata a competenze comunicative più avanzate e ... vanityfair.it

Bambini a tavola: mangiare senza aiuto contribuisce allo sviluppo del linguaggioUno studio, pubblicato sulla rivista Child Development, dimostra come i bambini che più spesso mangiano da soli sono in grado, già ad un anno, di sviluppare ... lescienze.it

Dopo Tavola e Chiesanuova, anche i bambini del Paperino San Giorgio resteranno senza un campo dove correre, giocare, crescere. Un’altra porta che si chiude, un altro spazio che sparisce. Il vecchio campo è stato smantellato. Il nuovo impianto di Via Lille facebook