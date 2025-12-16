Teatro da mangiare? Un rito a tavola al Quarticciolo

Al Quarticciolo, il Teatro delle Ariette trasforma lo spettacolo in un'esperienza sensoriale unica, dove attori e pubblico condividono un pasto sul palco. Teatro da mangiare? è un rito che unisce teatro e convivialità, creando un momento di intimità e partecipazione tra gli spettatori e gli artisti. Un appuntamento originale che invita a riflettere sui legami tra cibo, comunità e arte.

