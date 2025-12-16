Teatro da mangiare? Un rito a tavola al Quarticciolo
Al Quarticciolo, il Teatro delle Ariette trasforma lo spettacolo in un'esperienza sensoriale unica, dove attori e pubblico condividono un pasto sul palco. Teatro da mangiare? è un rito che unisce teatro e convivialità, creando un momento di intimità e partecipazione tra gli spettatori e gli artisti. Un appuntamento originale che invita a riflettere sui legami tra cibo, comunità e arte.
Cosa: Lo spettacolo cult Teatro da mangiare? del Teatro delle Ariette, dove attori e pubblico condividono un pasto sul palcoscenico. Dove e Quando: Al Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma (via Ostuni 8) dal 18 al 21 dicembre, ore 20:30. Perché: È un’esperienza di teatro autobiografico e conviviale che celebra il legame tra terra, cibo e racconto. Il Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma si prepara a ospitare un appuntamento ormai divenuto una vera e propria tradizione pre-natalizia. Dal 18 al 21 dicembre, la compagnia del Teatro delle Ariette porta in scena il suo spettacolo più celebre e rappresentativo: Teatro da mangiare?. 🔗 Leggi su Ezrome.it
Leggi anche: Festival regionale di teatro in carcere, terza edizione in dirittura d'arrivo con tavola rotonda e spettacolo alle Muse
Leggi anche: “Volevo tornare a casa, in un luogo caloroso per condividere i sogni e la solitudine”: Rkomi felice come un bimbo cambia le carte in tavola a teatro e spiazza
La tavola
Quando il cibo è cultura e arte della tavola: EaT a Spoleto chiude la quarta edizione tra emozioni e sold out - Il binomio tutto culturale tra teatro e cibo ha dimostrato ancora una volta di saper promuovere il territorio in modo originale e coinvolgente ... spoletonline.com
Attori e spettatori a tavola. “Teatro da mangiare?” oggi e domani alla Sala della Repubblica del Rossini a Pesaro - Un’esperienza unica di teatro che conduce gli spettatori nell’atmosfera magica e conviviale di una cucina. corriereadriatico.it
Teatro da mangiare al Teatro Biblioteca Quarticciolo: il rito conviviale delle Ariette prima di Natale https://www.lacapitale.it/articolo/teatro-da-mangiare-al-teatro-biblioteca-quarticciolo - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.