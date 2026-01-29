In Italia, mangiare da soli sta diventando sempre più normale. Non si tratta più di una scelta isolata o di un episodio raro, ma di una tendenza diffusa. Sempre più persone non si vergognano di chiedere un tavolo da solo al ristorante o di prepararsi un pasto in solitudine a casa. La cultura cambia, e con essa anche il modo di vivere il momento del pasto.

Dati alla mano, no, mangiare da soli non è strano La risposta è arrivata dagli utenti e confermata anche dai dati reali. Secondo l’Office for National Statistics, sono 8,3 milioni di persone che, nel Regno Unito, vivono da sole e altre 2,8 milioni convivono con adulti con cui non hanno legami di parentela. Se a questi numeri si aggiungono le tante persone che lavorano su turni diversi rispetto a chi vive con loro, risulta chiaro che in molti mangiano da soli con una certa regolarità. Anche a casa. L'Italia, Paese di single L’Italia non è da meno. Nel 2025, la tendenza verso un aumento dei single è stata importante nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Solo dining»: mangiare da soli non è più così strano, anzi è una tendenza

Approfondimenti su Solo Dining

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

How to Build SO Much Confidence You Stop Doubting Yourself (3 Hours of Truth)

Ultime notizie su Solo Dining

Argomenti discussi: Solo dining: mangiare da soli non è più così strano, anzi è una tendenza; Dove mangiare sulla Route 66: i migliori diner e ristoranti in ogni stato; Food trend 2026: cosa mangeremo davvero in Italia secondo la redazione; Faccio solo 4 coperti, apro solo a cena e ho un solo menu. Lo chef che osa a Bologna: Odd Bite.

Lo scrittore racconta la sua passione per i pasti in solitaria, tra trattorie di quartiere, codici non scritti e vite che si incrociano senza incontrarsi davveroAndrea Bajani, scrittore e vincitore del Premio Strega 2025, in un’intervista per il podcast L’Altra di Silvia Nucini, prodotto da Chora Media, racconta la sua più grande passione dopo la scrittura: ... gamberorosso.it

Mangiare al Niki’s Resort significa godersi una cucina raffinata in un ristorante intimo e accogliente, dove ogni dettaglio è pensato per farti sentire a tuo agio. . Dining at Niki’s Resort means enjoying refined cuisine in an intimate, welcoming restaurant where e - facebook.com facebook