Solo dining | mangiare da soli non è più così strano anzi è una tendenza

Da vanityfair.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, mangiare da soli sta diventando sempre più normale. Non si tratta più di una scelta isolata o di un episodio raro, ma di una tendenza diffusa. Sempre più persone non si vergognano di chiedere un tavolo da solo al ristorante o di prepararsi un pasto in solitudine a casa. La cultura cambia, e con essa anche il modo di vivere il momento del pasto.

Dati alla mano, no, mangiare da soli non è strano La risposta è arrivata dagli utenti e confermata anche dai dati reali. Secondo l’Office for National Statistics, sono 8,3 milioni di persone che, nel Regno Unito, vivono da sole e altre 2,8 milioni convivono con adulti con cui non hanno legami di parentela. Se a questi numeri si aggiungono le tante persone che lavorano su turni diversi rispetto a chi vive con loro, risulta chiaro che in molti mangiano da soli con una certa regolarità. Anche a casa. L'Italia, Paese di single L’Italia non è da meno. Nel 2025, la tendenza verso un aumento dei single è stata importante nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

solo dining mangiare da soli non 232 pi249 cos236 strano anzi 232 una tendenza

© Vanityfair.it - «Solo dining»: mangiare da soli non è più così strano, anzi è una tendenza

Approfondimenti su Solo Dining

Italia, Zambrotta: “Strano vedere una Nazionale come la nostra fuori da una competizione così importante …”

Perché mangiare da soli dopo i 65 anni può essere un rischio per la salute: i risultati di uno studio

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

How to Build SO Much Confidence You Stop Doubting Yourself (3 Hours of Truth)

Video How to Build SO Much Confidence You Stop Doubting Yourself (3 Hours of Truth)

Ultime notizie su Solo Dining

Argomenti discussi: Solo dining: mangiare da soli non è più così strano, anzi è una tendenza; Dove mangiare sulla Route 66: i migliori diner e ristoranti in ogni stato; Food trend 2026: cosa mangeremo davvero in Italia secondo la redazione; Faccio solo 4 coperti, apro solo a cena e ho un solo menu. Lo chef che osa a Bologna: Odd Bite.

Lo scrittore racconta la sua passione per i pasti in solitaria, tra trattorie di quartiere, codici non scritti e vite che si incrociano senza incontrarsi davveroAndrea Bajani, scrittore e vincitore del Premio Strega 2025, in un’intervista per il podcast L’Altra di Silvia Nucini, prodotto da Chora Media, racconta la sua più grande passione dopo la scrittura: ... gamberorosso.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.