Bagnis cerca l' impresa e occhio alla gara a squadre | l' Italia dello skeleton alle Olimpiadi

L’Italia dello skeleton si prepara alla sfida olimpica. I nostri atleti, anche se non sono considerati favoriti, puntano a sorprendere. Questa volta ci sarà anche la novità della gara a squadre miste, alla prima prova ai Giochi invernali. Bagnis e gli altri azzurri si allenano duramente, sperando di conquistare un risultato importante.

