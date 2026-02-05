Bagnis cerca l' impresa e occhio alla gara a squadre | l' Italia dello skeleton alle Olimpiadi

Da gazzetta.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia dello skeleton si prepara alla sfida olimpica. I nostri atleti, anche se non sono considerati favoriti, puntano a sorprendere. Questa volta ci sarà anche la novità della gara a squadre miste, alla prima prova ai Giochi invernali. Bagnis e gli altri azzurri si allenano duramente, sperando di conquistare un risultato importante.

Gli azzurri non partono favoriti, ma proveranno a stupire anche grazie alla nuova prova a squadre mista, che fa il suo esordio alle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bagnis cerca l impresa e occhio alla gara a squadre l italia dello skeleton alle olimpiadi

© Gazzetta.it - Bagnis cerca l'impresa e occhio alla gara a squadre: l'Italia dello skeleton alle Olimpiadi

Approfondimenti su Italia Olimpiadi

Skeleton, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Bagnis, Gaspari, Margaglio e Fumagalli a caccia del grande risultato!

L’Italia si prepara ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con una squadra composta da atleti come Bagnis, Gaspari, Margaglio e Fumagalli.

Arriva St. Moritz e l’Italia dello skeleton rinasce! Amedeo Bagnis secondo dietro l’imprendibile Weston

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Italia Olimpiadi

Argomenti discussi: Tanto azzurro, poco Piemonte alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.