Bagnis cerca l' impresa e occhio alla gara a squadre | l' Italia dello skeleton alle Olimpiadi
L’Italia dello skeleton si prepara alla sfida olimpica. I nostri atleti, anche se non sono considerati favoriti, puntano a sorprendere. Questa volta ci sarà anche la novità della gara a squadre miste, alla prima prova ai Giochi invernali. Bagnis e gli altri azzurri si allenano duramente, sperando di conquistare un risultato importante.
Gli azzurri non partono favoriti, ma proveranno a stupire anche grazie alla nuova prova a squadre mista, che fa il suo esordio alle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Skeleton, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Bagnis, Gaspari, Margaglio e Fumagalli a caccia del grande risultato!
L’Italia si prepara ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con una squadra composta da atleti come Bagnis, Gaspari, Margaglio e Fumagalli.
Arriva St. Moritz e l’Italia dello skeleton rinasce! Amedeo Bagnis secondo dietro l’imprendibile Weston
Argomenti discussi: Tanto azzurro, poco Piemonte alle Olimpiadi di Milano-Cortina.
