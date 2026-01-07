A St. Moritz, l’Italia dello skeleton conferma la propria competitività grazie a Amedeo Bagnis, che si distingue per le sue prestazioni sulla pista svizzera. Con cinque piazzamenti tra i primi tre in carriera, di cui quattro a St. Moritz, Bagnis dimostra costanza e talento. Al secondo posto dietro l’imprendibile Weston, il suo rendimento sottolinea la crescita e l’affidabilità degli atleti italiani in questa disciplina.

È la sua pista, l’ha dimostrato per l’ennesima volta. A St. Moritz Amedeo Bagnis non scende mai dal podio: cinque volte nella top-3 in carriera, ben quattro sul budello svizzero. Oggi era in programma la gara che recuperava la tappa della Coppa del Mondo di skeleton maschile annullata qualche giorno fa a Winterberg ed in terra elvetica arriva il podio tricolore. L’azzurro ha chiuso al secondo posto (stesso risultato del 2023, mentre l’anno scorso era stato terzo) alle spalle dell’irraggiungibile Matt Weston. Il britannico, detentore della sfera di cristallo, trova il successo numero 13 della carriera, il quarto della stagione, dominando ancora come accaduto spesso in questa Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arriva St. Moritz e l’Italia dello skeleton rinasce! Amedeo Bagnis secondo dietro l’imprendibile Weston

