Skeleton Olimpiadi 2026 | i convocati dell’Italia Bagnis Gaspari Margaglio e Fumagalli a caccia del grande risultato!

L’Italia si prepara ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con una squadra composta da atleti come Bagnis, Gaspari, Margaglio e Fumagalli. La fase di convocazione è iniziata, segnando l’avvio del conto alla rovescia verso l’appuntamento olimpico. Di seguito, i nominativi degli atleti italiani che rappresenteranno il Paese in questa importante manifestazione sportiva.

Il count-down in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 può ufficialmente prendere il via. Nella giornata odierna, infatti, la FISI – Federazione Italiana Sport Invernali, ha ufficializzato l’elenco dei convocati di tutti gli sport che prenderanno parte alla kermesse con i Cinque Cerchi. In poche parole, d’ora in avanti non si scherzerà davvero più e tutta la concentrazione si sposterà sulle Olimpiadi italiane che si disputeranno tra il 6 ed il 22 febbraio. Nello skeleton la squadra italiana avrà 4 partecipanti, due per comparto, con la chiara intenzione di cercare il grande risultato sul tracciato di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

