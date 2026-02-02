Questa mattina si è svolta la presentazione ufficiale delle regole e del programma dello sci alpinismo alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Gli atleti si preparano a salire con le pelli sotto gli sci, superare ostacoli a piedi, poi lanciarsi in discesa e cercare di arrivare primi. La disciplina, ancora poco conosciuta, entra nel programma olimpico con grandi aspettative.

Lo sci alpinismo è disciplina al debutto olimpico. Sono state scelte due specialità: la Sprint uomini e donne oltre alla staffetta mista. Il suo debutto a cinque cerchi di Milano-Cortina 2026 avviene sulla celebre pista Stelvio di Bormio, teatro della velocità nello sci alpino. Sono tre i titoli da assegnare. La disciplina è cresciuta molto in tutto il mondo negli ultimi anni: ora sono 38 le federazioni nazionali affiliate. I primi Mondiali, a cadenza biennale, di sci alpinismo si sono svolti nel 2002 in Francia, Paese di grande tradizione con la Svizzera e l'Italia, una delle nazioni leader nel mondo in questo sport, con diversi successi internazionali nelle principali competizioni negli ultimi dieci anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sci alpinismo, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Approfondimenti su Milano Cortina

Questa mattina sono state annunciate le regole e il programma dello sci di fondo alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Manca poco all’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Come padroneggiare lo sci alpinismo: la guida di Paul Verbnjak; Lo sci alpinismo alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026; Matteo Sostizzo 3° nella vertical: primo podio in carriera nel giorno di Bonnet; Dentro e fuori l’Alaska, con la Sat sulle orme di una passione.

Sci alpinismo, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-CortinaSalire con le pelli sotto gli sci, superare ostacoli a piedi, lanciarsi in discesa e tagliare il traguardo per primi. La disciplina più green debutta ai Giochi ... msn.com

Calendario sci alpinismo Olimpiadi Milano Cortina 2026: orari giornalieri, tv, programma, streamingL'appuntamento delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è sempre più vicino. Dal 6 febbraio si alzerà infatti il sipario sulla rassegna a cinque ... oasport.it

A pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina una notizia scuote il mondo del Biathlon e di tutta casa Italia. Durante un controllo out of competition, Rebecca Passler è stata trovata positiva al letrozolo, una sostanza che si usa in casi oncologici. Pri - facebook.com facebook

Milano Cortina, il Papa all'Angelus invoca la tregua olimpica x.com