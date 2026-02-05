L’avvocato di difesa 4 arriva in streaming e cambia volto alla serie. Questa stagione mette il protagonista davanti a una sfida diversa, dall’altra parte della legge. La storia si concentra sulle sue difficoltà nel dimostrare la propria innocenza, un percorso difficile che tiene alta l’attenzione, anche se a metà strada. La narrazione si svolge con ritmo serrato, senza troppi fronzoli, e il pubblico si sente coinvolto nelle sue incertezze e decisioni.

Il personaggio nato dalla penna di Michael Connelly si ritrova dall'altro lato della sbarra: riuscirà a discolparsi? In streaming. È chiaro come David E. Kelley sia interessato alle cospirazioni e alla corruzione del sistema governativo statunitense: lo aveva fatto in Goliath su Prime Video e da quattro stagioni a questa parte (una quinta è già stata ordinata) ha replicato in Avvocato di difesa, la serie con Manuel Garcia-Rulfo tratta dai romanzi di Michael Connelly su Netflix. Nello scorso finale avevamo lasciato il lincoln lawyer - com'è soprannominato, perché preferisce lavorare in movimento in macchina piuttosto che fermo in un ufficio polveroso - Mickey Haller con un grande colpo di scena: il ritrovamento del cadavere di un ex cliente nel . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avvocato di difesa 4, recensione: una stagione che cambia prospettiva (convincendo a metà)

