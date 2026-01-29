Avvocato di difesa continua | Netflix ordina la stagione 5 prima dell’uscita della quarta

La serie creata da David E. Kelley tornerà il 5 febbraio, ma Netflix ha già ordinato la quinta stagione prima ancora che sia trasmessa la quarta. Gli episodi continueranno con Manuel Garcia-Rulfo, confermando così la voglia di proseguire con nuove avventure prima dell’uscita della quarta.

La serie tv creata da David E. Kelley tornerà il 5 febbraio ma proseguirà anche oltre il quarto ciclo di episodi con Manuel Garcia-Rulfo. I fan di Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer saranno felici di sapere che pochi giorni prima dell'imminente uscita della quarta stagione, prevista il 5 febbraio, Netflix ha deciso di rinnovare la serie anche per la stagione 5. La stagione 4 è basata sul romanzo di Michael Connelly The Law of Innocence, mentre la quinta stagione sarà ispirata al romanzo Resurrection Walk e sarà composta da 10 episodi. Una scelta che ha reso felici i fan della serie con Manuel Garcia-Rulfo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

