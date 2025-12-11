Avvocato di Difesa | quando esce su Netflix la Stagione 4? Ecco le prime foto ufficiali

Una delle serie di maggior successo sulla piattaforma streaming sta per fare il suo ritorno con la quarta stagione, ma intanto sono disponibili le immagini dei nuovi episodi Netflix ha finalmente confermato la data d'uscita per il ritorno con la quarta stagione di Avvocato di Difesa - The Lincoln Lawyer. I nuovi episodi arriveranno giovedì 5 febbraio, ma nell'attesa possiamo dare un'occhiata alle prime immagini ufficiali. Oltre al protagonista, interpretato da Manuel Garcia Rulfo, il cast principale è composto da Constance Zimmer e Neve Campbell; il volto iconico della saga di Scream farà ritorno nel franchise horror l'anno prossimo con il settimo capitolo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

