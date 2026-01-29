Panno del Casentino la beffa dietro la resa | operai senza cassa integrazione Da lunedì macchinari in vendita

Da metà ottobre gli operai del Panno del Casentino aspettano ancora gli stipendi e nessuna cassa integrazione è arrivata. Ora, da lunedì, i macchinari saranno messi in vendita, lasciando i dipendenti senza alternative concrete. La situazione rimane tesa, e le famiglie si preparano a nuove difficoltà.

Arezzo, 30 gennaio 2026 – «Siamo stanchi di promesse, da metà ottobre siamo senza stipendio, niente assegno dalla cassa integrazione. Come facciamo ad andare avanti?". Maurizio Fastoni lavora nella fabbrica di Soci da ventiquattro anni. E' talmente appassionato di Panno Casentino al punto da scegliere il prezioso tessuto in lana per il suo matrimonio. Ladri alla Manifattura Casentino. Cavi tranciati e produzione bloccata: "Un altro duro colpo per un'azienda in crisi" "Esiste solo qui, è la nostra storia, e non si può imitare", aggiunge con una punta d'orgoglio che "condisce" con l'amaro di un futuro senza orizzonte, almeno fino ad ora.

