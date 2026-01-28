Primotecs licenzia Chiorino convoca l' azienda | Serve la cassa integrazione più lunga

La vicepresidente Elena Chiorino ha convocato l’azienda Primotecs dopo i licenziamenti inaspettati. Durante l’incontro di ieri, al grattacielo, ha chiesto di estendere la cassa integrazione, dicendo che serve più tempo per trovare una soluzione. L’azienda ha lasciato aperta la possibilità di discutere ulteriormente, ma ora si aspetta una risposta concreta. La situazione resta tesa, con i lavoratori in attesa di notizie sui loro futuri.

La vicepresidente e assessora al Lavoro, Elena Chiorino, aveva annunciato il tavolo della crisi Primotecs già la scorsa settimana, rispondendo alle sollecitazioni del Consiglio regionale del Piemonte: l'incontro con l'azienda, come programmato, si è tenuto ieri, 27 gennaio, al grattacielo della Regione Piemonte. È stato necessario convocare quest'altro tavolo a fronte dell'ennesimo cedimento del rimpianto ex indotto Fiat: il fondo di investimento tedesco Mutares, proprietario dello stabilimento già Tekfor di Avigliana (Torino), ha disposto il licenziamento per 158 dipendenti.

