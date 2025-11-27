Droga nascosta in auto arrestati due giovani

Tarantini Time Quotidiano Nella notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto hanno arrestato un 19enne e un 22enne del posto, presunti responsabili del reato di detenzione e produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso. I militari dell’Arma, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un’autovettura – risultata successivamente intestata a una società di noleggio – ferma in una via centrale della zona periferica del comune jonico. Alla vista della pattuglia, i due occupanti si sarebbero allontanati rapidamente, presumibilmente nel tentativo di eludere il controllo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Droga nascosta in auto, arrestati due giovani

