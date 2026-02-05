Avevano armi e strategia Volevano il morto il racconto choc dei poliziotti dall' inferno di Torino

Due poliziotti sono stati colpiti da sassate a Torino durante una manifestazione. I poliziotti hanno raccontato a Dritto e rovescio come sono stati aggrediti da facinorosi che volevano il morto. Avevano armi e strategia, hanno detto, e non si sono fermati davanti a nulla.

Due dei due poliziotti aggrediti e presi a sassate a Torino dai facinorosi in piazza per Askatasuna hanno raccontato la loro esperienza a Dritto e rovescio, giovedì 5 febbraio. "Due ore di inferno", hanno detto i due agenti, "una cosa del genere nessuno di noi l'ha mai vista. Due ore di sassaiola, di razzi lanciati ad altezza uomo, cartelli stradali divelti e lanciati addosso - il loro racconto - Hanno portato addirittura i martelli con cui spaccavano i davanzali di un hotel vicino per lanciarci addosso la roba". Se la sono vista brutta, almeno quanto l'agente preso a martellate. "A un certo punto ho temuto che mi si fosse aperto completamente il casco dalle pietre che ho preso in testa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Avevano armi e strategia. Volevano il morto", il racconto choc dei poliziotti dall'inferno di Torino Approfondimenti su Askatasuna Piazza “Sembrava l’inferno”. Crans Montana, il racconto choc di uno dei testimoni presenti Un incendio improvviso nel club Le Constellation di Crans-Montana, nel Canton Vallese, ha trasformato la notte di Capodanno in una situazione di emergenza. Camilla, il racconto choc: "In treno volevano stuprarmi" Camilla, la regina consorte, ha condiviso per la prima volta pubblicamente un episodio avvenuto negli anni ’60, quando da adolescente fu vittima di un tentativo di aggressione sessuale su un treno diretto a Paddington, Londra. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Askatasuna Piazza Argomenti discussi: Muore l'ultimo accordo sulle armi nucleari russe e americane: il mondo (soprattutto l'Europa) è più in pericolo; Oro, armi e porti del Golfo alimentano lo scontro tra Arabia Saudita ed Emirati; La nuova Strategia di Difesa Nazionale americana; Crisi del fronte euro-atlantico: chi comanda e chi striscia. Traffico di armi, condannato un medico anestesista: 3 anni e 4 mesi di reclusioneLa giudice del tribunale di Lecce Giulia Proto ha emesso oggi la sentenza nel processo abbreviato a carico di un professionista 63enne di Cannole, imponendogli anche il pagamento di una multa di 10mil ... lecceprima.it Armi ipersoniche e lanciatori mobili: la strategia degli Usa per riequilibrare la forza più letaleMissili ipersonici per armare lanciatori mobili che possono essere schierati in ogni angolo del globo. Il Pentagono si affida a Castelion e alla sua arma d'attacco ipersonica Blackbeard per ... ilgiornale.it I carabinieri avevano messo da tempo gli occhi su quel casolare nell’empolese, insospettiti da alcuni movimenti. Così, con l’obiettivo tra le altre cose di cercare armi, hanno fatto irruzione. E hanno scoperto qualcosa di impensabile: una raffineria di droga, con facebook Da oggi il rischio nucleare è più vicino. Con la scadenza del trattato New Start tra Usa e Russia e senza impegni dalle parti a proseguire la collaborazione sulle armi nucleari, si apre un nuovo fronte di preoccupazione sulla stabilità del mondo intero. New Start x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.