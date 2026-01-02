Camilla il racconto choc | In treno volevano stuprarmi

Camilla, la regina consorte, ha condiviso per la prima volta pubblicamente un episodio avvenuto negli anni ’60, quando da adolescente fu vittima di un tentativo di aggressione sessuale su un treno diretto a Paddington, Londra. La rivelazione è stata fatta durante un’intervista al programma

In una rara intervista al programma "Today" di BBC Radio 4, trasmessa il 31 dicembre 2025 e guest-edited dall'ex premier Theresa May, la regina Camilla ha rivelato per la prima volta pubblicamente di aver subito un tentativo di aggressione sessuale da adolescente, negli anni '60, su un treno diretto a Paddington Station, a Londra.Mentre leggeva un libro, un uomo sconosciuto l'ha aggredita: "Ero una teenager, stavo leggendo il mio libro e questo ragazzo – un uomo – mi ha attaccata. Ho reagito e mi sono difesa", ha raccontato la sovrana, oggi 78 anni. Ha ricordato di essersi sentita "così furiosa" e "piena di rabbia", un'emozione che "è rimasta latente per molti anni".

